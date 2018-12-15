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На місці вибуху у Фастові шукають залишки вибухівки

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 15:54
На місці вибуху у Фастові шукають залишки вибухівки
Фото: вибух у Фастові (facebook.com/MNSGOV.UA)

Поліція не може спростувати версії навмисне підлаштованого вибуху, допоки не проведе повну перевірку

Підрозділи поліції продовжують шукати залишки ймовірного вибухового пристрою, який міг бути причиною вибуху в будинку у Фастові. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Нацполіції Київської області Микола Жукович. 

Наразі правоохоронці не виявили залишків вибухівки на завалах біля п'ятиповерхівки у Фастові.

"Наші підрозділи вибохотехнічної служби продовжують встановлювати причини вибуху. Зокрема, продовжують шукати залишки можливих сторонніх вибухонебезпечних предметів. Поки що жодних таких предметів, які б могли б спричинити вибух такої руйнації в будинку підрозділи поліції не знайшли", - зазначив Жукович.

Він додав, що поліція поки не може виключити версію навмисного підриву будинку.  

"Поки ми остаточно не обстежимо всі зруйновані приміщення, ми не можемо виключити цю версію. Адже ми повинні бути повністю впевнені, що такого стороннього пристрою  там не було. Тому слідчо-оперативна група та оперативний штаб ще працюють", - додав речник поліції.

Жукович наголосив, що наразі правоохоронці дотримуються версії вибуху газоповітряної суміші.

Нагадаємо, за фактом вибуху у Фастові Київської області, який стався вчора вранці, 14 грудня, поліція відкрила справу. Внаслідок вибуху загинули дві людини - дівчина 1996 року народження та 33-річний чоловік. Тіла загиблих дістали з-під завалів ввечері 14 грудня.

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