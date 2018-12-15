За фактом вибуху у Фастові поліція відкрила справу

Фото: вибух у Фастові (facebook.com/ДСНС)

Внаслідок вибуху у Фастові загинули дві людини

За фактом вибуху у Фастові (Київська область), який стався вчора вранці, 14 грудня, поліція відкрила справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної полції у Київській області.

Як зазначається, внаслідок вибуху у Фастові загинули дві людини - дівчина 1996 року народження та 33-річний чоловік. Тіла загиблих виявили вчора вночі під час розбирання завалів на третьому поверсі. Їхні тіла направлені в морг для встановлення причин смерті.

"Наразі будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Попередньо встановлено, що причина вибуху пов’язана з витоком газу в квартирі на 4 поверсі.За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Призначена низка відповідних експертиз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора близько дев'ятої години ранку у Фастові встався вибух в одному з під'їздів п'ятиповерхівки по вул. Садова, 10.

Наразі причину вибуху пов’язують з витоком газу. Разом з тим, за повідомленням "Київоблгазу", під час обстеження місця вибуху у будинку в Фастові витоку газу не виявили.