На месте пожара в Виннице есть погибший, огонь перебросился на склады

Масштабный пожар в Виннице в офисном центре перебросился на склады. Спасатели обнаружили одного погибшего.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что сегодня в 12:34 поступило сообщение о пожаре в офисных помещениях на ул. Бевза, 34. На место прибыли дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей Винницы. Спасатели предотвратили распространение огня на помещение "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра огонь перебросился на складские помещения.
"В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пожар тушат 60 спасателей.
Напомним, накануне в Одесской области на ходу загорелся автобус компании Ecolines с пассажирами. Пострадавших не было, а автобус выгорел полностью. По уточненным данным, в салоне было 60 человек, все они успели выйти из автобуса.
А 4 мая во Львове горела гостиница "Джем", администрация эвакуировала всех посетителей. Обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.