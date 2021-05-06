На місці пожежі у Вінниці є загиблий, вогонь перекинувся на склади

Масштабна пожежа у Вінниці в офісному центрі перекинулася на склади. Рятувальники виявили одного загиблого.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу в офісних приміщеннях на вул.Бевза, 34. На місце прибули чергові караули всіх пожежно-рятувальних частин Вінниці. Рятувальники запобігли поширенню вогню на приміщення "Укргазбанку" і кафе, але через сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.
"О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що пожежу гасять 60 рятувальників.
Нагадаємо, напередодні в Одеській області на ходу загорівся автобус компанії Ecolines з пасажирами. Постраждалих не було, а автобус вигорів повністю. За уточненими даними, в салоні було 60 осіб, всі вони встигли вийти з автобуса.
А 4 травня у Львові горів готель " Джем", адміністрація евакуювала всіх відвідувачів. Обійшлося без жертв і постраждалих. Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.