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На місці пожежі у Вінниці є загиблий, вогонь перекинувся на склади

Автор: РБК-Україна

Масштабна пожежа у Вінниці в офісному центрі перекинулася на склади. Рятувальники виявили одного загиблого.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу в офісних приміщеннях на вул.Бевза, 34. На місце прибули чергові караули всіх пожежно-рятувальних частин Вінниці. Рятувальники запобігли поширенню вогню на приміщення "Укргазбанку" і кафе, але через сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.

"О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пожежу гасять 60 рятувальників.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області на ходу загорівся автобус компанії Ecolines з пасажирами. Постраждалих не було, а автобус вигорів повністю. За уточненими даними, в салоні було 60 осіб, всі вони встигли вийти з автобуса.

А 4 травня у Львові горів готель " Джем", адміністрація евакуювала всіх відвідувачів. Обійшлося без жертв і постраждалих. Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

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