UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Местами дожди и днем до +13 градусов: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во вторник, 22 февраля, дожди пройдут в большинстве регионов Украины. Температура воздуха днем прогреется от +6 до +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В ночь на 22 февраля дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Днем в этих регионах ожидается переменная облачность без осадков. В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье Закарпатской и горы Ивано-Франковской областей.

Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 22 февраля (meteo.gov.ua)

Днем 22 февраля дожди накроют центральные, южные и восточные регионы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1 до +5, днем - от +6 до +13 градусов.

Температура воздуха 22 февраля по регионам:

  • на западе днем от +6 до +8, ночью от -1 до +3;
  • на севере днем от +7 до +11, ночью от +1 до +3;
  • на востоке днем от +9 до +11, ночью от 0 до +2;
  • на юге днем от +8 до +13, ночью от +3 до +6;
  • в центре днем от +9 до +11, ночью от +1 до +4.

Фото: погода в Украине 22 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве ночью пройдет дождь, а днем - переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет находиться в пределах от +2 до +4 градусов, в дневное - от +9 до +11.

Фото: погода в Киеве 22 февраля (meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики предупредили о надвигающемся в Украину похолодании.

Отметим, ранее Укргидрометцентр рассказал, какой будет погода в Украине в феврале.

В Центральной геофизической обсерватории Украины сообщили, что в Киев уже пришла метеорологическая весна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр