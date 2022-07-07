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Места захоронений под Мариуполем увеличились вдвое: спутниковые снимки

Фото: после разбора завалов в Мариуполе находят сотни погибших (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В поселке Старый Крым возле оккупированного Мариуполя места массовых захоронений по сравнению с началом мая увеличились вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

В частности, журналисты опубликовали снимки со спутника Planet Labs. На снимках кладбища в Старом Крыму, где массово хоронят жителей Мариуполя, видно, что по сравнению с фото от 8 мая места захоронений увеличились почти вдвое.

Фото: спутниковые снимки Planet Labs

По оценкам городского совета Мариуполя, только на этом кладбище может быть похоронено более 15 тысяч горожан. Советник мэра Петр Андрющенко отметил, что российские оккупанты разбирают завалы многоэтажек, под которыми могут быть сотни погибших. А кладбище в Старом Крыму является ближайшим к городу, где есть места массовых захоронений.

При этом он добавил, что погибших жителей Мариуполя хоронят не только в траншеях, но и в отдельных могилах, поскольку в городе заработали частные ритуальные услуги, которые могут стоить примерно 20 тысяч гривен за похороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе начали обрушиваться дома, подвалы которых наполнились водой из-за экспериментов с подачей водоснабжения.

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