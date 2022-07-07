RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Місця поховань під Маріуполем збільшилися вдвічі: супутникові знімки

Фото: після розбору завалів у Маріуполі знаходять сотні загиблих (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

У селищі Старий Крим біля окупованого Маріуполя місця масових поховань, порівняно з початком травня, збільшилися вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Зокрема журналісти опублікували знімки з супутника Planet Labs. На знімках цвинтаря у Старому Криму, де масово ховають мешканців Маріуполя, видно, що порівняно з фото від 8 травня місця поховань збільшились майже вдвічі.

Фото: супутникові знімки Planet Labs

За оцінками міської ради Маріуполя, лише на цьому цвинтарі може бути поховано понад 15 тисяч городян. Радник мера Петро Андрющенко наголосив, що російські окупанти розбирають завали багатоповерхівок, під якими можуть бути сотні загиблих. А цвинтар у Старому Криму є найближчим до міста, де є місця масових поховань.

При цьому він додав, що загиблих жителів Маріуполя ховають не лише в траншеях, а й у окремих могилах, оскільки у місті запрацювали приватні ритуальні послуги, які можуть коштувати приблизно 20 тисяч гривень за похорон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі почали обрушуватись будинки, підвали яких наповнилися водою через експерименти з подачею водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України