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Дело не только в обстрелах. В Мариуполе обрушиваются дома

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Мариуполь, Понедельник 04 июля 2022 17:40
Дело не только в обстрелах. В Мариуполе обрушиваются дома Фото: Мариуполь (t.me/mariupolnow)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Мариуполе начали обрушиваться дома, до этого ставшие мишенью для обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Первый вчера по ул. Зеленского 30. В подвале находилась женщина, которую, к счастью, удалось достать из-под завалов", - написал он.

По мнению советника, причиной оползней являются полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.

"Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди, потому что больше негде", - констатирует Андрющенко.

Как сообщалось, в Мариуполе больше нет врачей. Некоторое время работали медицинские работники оккупантов, однако и те уехали из города.

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