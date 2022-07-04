Дело не только в обстрелах. В Мариуполе обрушиваются дома
В оккупированном Мариуполе начали обрушиваться дома, до этого ставшие мишенью для обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Первый вчера по ул. Зеленского 30. В подвале находилась женщина, которую, к счастью, удалось достать из-под завалов", - написал он.
По мнению советника, причиной оползней являются полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.
"Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди, потому что больше негде", - констатирует Андрющенко.
Как сообщалось, в Мариуполе больше нет врачей. Некоторое время работали медицинские работники оккупантов, однако и те уехали из города.
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