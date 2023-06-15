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Мессі забив найшвидший гол у кар'єрі: історичне відео

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Пекін, Четвер 15 червня 2023 20:50
Мессі забив найшвидший гол у кар'єрі: історичне відео Фото: Ліонель Мессі оформив 103-й м'яч у складі збірної Аргентини (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Укотре переписав персональні досягнення зірковий новачок американського "Інтера Маямі" Ліонель Мессі. У поєдинку збірної Аргентини він відкрив рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Семиразовий володар "Золотого м'яча" забив на 79-й секунді матчу проти Австралії. Досі зірковий аргентинець ніколи не відзначався голами в перші дві хвилини ігрового часу.

"Альбіселесте" запресингували оборону австралійців на чужій половині поля і відібрали м'яч. Фернандес просунувся зі сферою трохи вперед і відпасував на Мессі, який перебував поруч із півколом штрафного. "Десятка" підлаштував м'яч під ліву ногу та в авторському стилі класно поклав під стійку.

Закріпили власну перевагу аргентинці в другій половині. Це оборонець "Бетіса" Песселья головою замкнув навіс Де Пауля після розіграшу кутового. Більше команди не забивали, тож "альбіселесте" в доброму гуморі підійдуть до другого поєдинку азійського турне проти збірної Індонезії 19 червня.

Ліонель Мессі в 2023 році

Аргентинський нападник покинув французький ПСЖ після двох сезонів на "Парк де Пренс". Новим клубом Лео став клуб Девіда Бекхема "Інтер Маямі", кольори якого захищає оборонець збірної України Сергій Кривцов.

Сезон 2022/23 Мессі завершив із показниками 21 гол, 20 асистів у всіх турнірах (41 матч). Щоправда, колекція трофеїв аргентинця поповнилася лише Суперкубком Франції та чемпіонським титулом Ліги 1. Натомість у Лізі чемпіонів ПСЖ зазнав фіаско на стадії 1/8 фіналу.

Після перемоги на ЧС-2022 оглядачі зробили Мессі головним претендентом на "Золотий м'яч-2023". Утім, бомбардирські подвиги Ерлінга Холанда з треблом "Манчестер Сіті" похитнули шанси аргентинського нападника оновити рекорд за призами.

До слова, раніше Вінісіус забрав культовий номер "Реала" на новий сезон.

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Месси Збірна Аргентини
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