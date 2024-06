Мессі визначився з участю в Олімпіаді-2024: Аргентина зустрінеться зі збірною України

36-річний аргентинець не поїде на Ігри-2024. Чемпіон світу змушений був обирати між Копа Амеріка та Олімпіадою.

"Я розмовляв із Маскерано, тож ми порозумілися в цій ситуації. Це складно, оскільки ми знаходимося на Копа Амеріка. Тоді були би два-три місяці поза клубом. Більше того, я вже не в тому віці, щоб грати всюди", – зізнався Мессі.

Керманич олімпійської збірної Аргентини запросив колишнього партнера на Олімпійські ігри. Раніше Мессі неодноразово говорив про намір вдруге зіграти на головному спортивному форумі чотириріччя. Він вже тріумфував із "альбіселесте" на Олімпіаді-2008.

На прийдешніх Іграх Аргентина потрапила до групи B. Там суперниками латиноамериканців будуть збірні Марокко, Іраку та України. Проти "синьо-жовтих" аргентинська команда гратиме 30 липня.

У сезоні-2024 Мессі провів 15 матчів за "Інтер Маямі" в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 11 результативних передач. На груповому етапі Копа Амеріка-2024 збірна Аргентини зустрінеться зі збірними Канади, Чилі та Перу. Перший матч – 20 червня проти "кленових листків".

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".