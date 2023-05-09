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Мессі визначився з місцем продовження кар'єри: це не ПСЖ чи "Барселона"

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Париж, Вівторок 09 травня 2023 14:22
Мессі визначився з місцем продовження кар'єри: це не ПСЖ чи "Барселона" Фото: Ліонель Мессі з Кубком світу (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі не продовжуватиме виступи за французький "Парі Сен-Жермен" після сезону 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Зірковий аргентинець нібито домовився про переїзд до Саудівської Аравії. Оточення чемпіона світу назвало трансфер на Близький Схід "вирішеною справою".

Інтерес до підписання Мессі виявляв "Аль-Хіляль". Керівництво аравійського гранда прагне оформити перехід живої легенди, щоб відновити протистояння аргентинського нападника з португальцем Кріштіану Роналду. Той взимку перебрався до "Аль-Насра".

Минулого тижня Мессі літав до Саудівської Аравії з маркетинговою метою. Свою поїздку зірка не узгодив із босами ПСЖ, тож нарвався на відсторонення від тренувальних занять. Згодом аргентинець попросив вибачення і вже повернувся до загальної групи парижан.

До нового клубу Мессі перейде в статусі вільного агента. Його контракт із ПСЖ чинний до 30 червня. На "Парк де Пренс" нападник проводить усього другий сезон. Попередні 17 він віддав "Барселоні", яка постійно заявляє про наміри повернути Мессі.

До слова, раніше склали очікування від фінальних турів топ-5 ліг Європи.

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ПСЖ Месси
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