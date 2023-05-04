Велика п'ятірка Європи досі без жодного чемпіона: хто візьме титули в Італії та Англії

Стотисячне італійське Удіне в четвер увечері може побачити сходження на трон першого переможця в п'яти провідних футбольних чемпіонатів Старого світу. "Наполі" готовий випередити конкурентів із Англії, Іспанії, Німеччини та Франції.

Коротко про очікування від фінальних турів у Прем'єр-лізі, Ла Лізі, Серії А, Бундеслізі та Лізі 1 – у матеріалі РБК-Україна .

Буденний матч 33-го туру італійської Серії А "Удінезе" – "Наполі" повинен стати історичним. Перемога гостей зробить їх достроковим чемпіоном Італії 2022/23.

Італійський чемпіонат за такого розвитку подій стане першим із топ-5 європейських першостей з визначеним володарем титулу. Звісно, для Італії питання Скудетто цьогоріч – формальність. Римський "Лаціо" зберіг лише математичні шанси на чемпіонство, тож інтригою останніх тижнів залишається лише локація відкривання ігристого неаполітанцями.

"Наполі" готувався відсвяткувати титул минулої неділі. Та дербі проти "Салернітани" (відстань між Неаполем і Салерно всього 50 з хвостиком кілометрів) завершилося внічию, тож фестиваль команді Лучано Спаллетті, її тіфозі та іншим містянам довелося трохи відкласти.

Зате, вочевидь, до кінця триватиме боротьба за місце в зоні Ліги чемпіонів. За п'ять турів до фінішу Серії А на три інші путівки претендують 6 (!) команд. На "Лаціо", "Ювентус", "Інтер", "Аталанта", "Мілан" і "Рому" чекають, зокрема, й очні зустрічі, тож однозначних фаворитів немає.

Схожа історія з майбутнім чемпіоном в Іспанії. "Барселона" відірвалася від мадридського "Атлетіко" вже на 13 очок і опинилася за крок від титулу. Одна перемога "блаугранас" достроково дозволить команді Хаві отримати "золото". 14 травня "Барса" якраз на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом" у дербі Каталонії.

Натомість "Атлетіко", "Реал" і "Сосьєдад" можуть складати плани на наступний сезон із врахуванням виступів у Лізі чемпіонів. "Вільярреал", який іде п'ятим, відстав від сан-себастьянців на 7 очок, тож навіть 9 очок у п'яти турах зроблять басків недосяжними для "Жовтої субмарини".

У французькій Лізі 1 натомість зберігається чемпіонська інтрига. Принаймні на папері. "Парі Сен-Жермен" наразі випереджає марсельський "Олімпік" на 5 пунктів. Зіграти команди мають ще п'ять поєдинків, але провансальцям варто більше турбуватися про "Ланс". Третя команда чемпіонату відстає від "Марселя" всього на очко. Ціна питання – місце в групі Ліги чемпіонів, адже бронзовий призер, імовірно, гратиме в кваліфікації.

Парижани, звісно, мають купу проблем. Фанати незадоволені цілою групою футболістів на чолі з Мессі та Неймаром і керівництвом клубу. Та повірити, що в матчах проти "Труа", "Аяччо", "Осера", "Страсбурга" та "Клермона" ПСЖ зазнає мінімум двох поразок наразі складно.

Чемпіонат Англії намагається тримати інтригу до останнього. Зараз у лідери вибився "Манчестер Сіті" (79 очок), який на один пункт випереджає "Арсенал". Щоправда, "містяни" зіграли на матч менше, та й виграли ключовий поєдинок – очний проти "канонірів" посеред минулого тижня (4:1).

Шанси лондонців стати чемпіоном доволі примарні. Підопічні Мікеля Артети повинні виграти всі матчі на фініші Прем'єр-ліги ("Ньюкасл", "Брайтон", "Ноттінгем" і "Вулверхемптон") та сподіватися на мінімум дві втрати очок від "Ман Сіті". Для розуміння – востаннє "містяни" втратили очки 18 лютого (1:1 із "Форест"), а програли ще давніше, 5 лютого (0:1 проти "Тоттенхема").

Та й календар у команди Хосепа Гвардіоли простіший. Зокрема, двічі манкуніанці зіграють із аутсайдерами – "Лідсом" і "Евертоном". Пізніше "містяни" зустрінуться з "Челсі", "Брайтоном" і "Брентфордом". Створити проблеми "Сіті" здатні хіба двійко останніх команд.

Завадити чинному чемпіону здобути 5-й титул в останніх шести сезонах здатен лише сам "Манчестер Сіті". Між ланцюжком матчів англійської першості "Лідс"-"Евертон"-"Челсі" на "містян" чекають два півфінали Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Максималіст Гвардіола між двома трофеями не обирав би, але десь тут можуть підкрастися футбольні "чорні лебеді".

Головним акціонером інтриги наприкінці сезону 2022/23 залишилася німецька Бундесліга. Двох тамтешніх претендентів на чемпіонство за чотири тури до фінішу розділяє лише одне очко. Жодних додаткових умов на кшталт матчів у запасі чи паралельних турнірів.

Мюнхенська "Баварія" і "Боруссія" з Дортмунда – переможець чотирьох фінальних поєдинків забере все. "Ротен" календар підготував принципових опонентів. Мюнхенці зустрінуться з "Вердером" і "Кельном" на виїзді, а вдома зіграють проти "Шальке" та РБ "Лейпциг", який досі веде боротьбу за місце в топ-4.

Натомість "джмелям" дісталися середняки. Імениті "Вольфсбург" і "Боруссія" з Менхенгладбаха, а також скромні "Аугсбург" і "Майнц" спробують створити труднощі дортмундцям, які минулої п'ятниці примудрилися втратити очки з "Бохумом".

За підсумками десяти минулих сезонів чемпіоном Німеччини неодмінно ставала "Баварія". Мюнхенці вже довели кількість титулів до 32-х, залишаючи далеко позаду "Нюрнберг" (9), "Боруссію" Д (8), "Шальке" (7) і "Гамбург" (6). Чи настане кінець епохи?..