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Месси определился с местом продолжения карьеры: это не ПСЖ или "Барселона"

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Париж, Вторник 09 мая 2023 14:22
Месси определился с местом продолжения карьеры: это не ПСЖ или "Барселона" Фото: Лионель Месси с Кубком мира (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не будет продолжать выступления за французский "Пари Сен-Жермен" после сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Звездный аргентинец якобы договорился о переезде в Саудовскую Аравию. Окружение чемпиона мира назвало трансфер на Ближний Восток "решенным делом".

Интерес к подписанию Месси проявлял "Аль-Хиляль". Руководство аравийского гранда стремится оформить переход живой легенды, чтобы возобновить противостояние аргентинского нападающего с португальцем Криштиану Роналду. Тот зимой перебрался в "Аль-Наср".

На прошлой неделе Месси летал в Саудовскую Аравию в маркетинговых целях. Свою поездку звезда не согласовал с боссами ПСЖ, поэтому нарвался на отстранение от тренировочных занятий. Впоследствии аргентинец извинился и уже вернулся в общую группу парижан.

В новый клуб Месси перейдет в статусе свободного агента. Его контракт с ПСЖ действует до 30 июня. На "Парк де Пренс" нападающий проводит всего второй сезон. Предыдущие 17 он отдал "Барселоне", постоянно заявляющей о намерениях вернуть Месси.

К слову, ранее составили ожидания от финальных туров топ-5 лиг Европы.

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ПСЖ Месси
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