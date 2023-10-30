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Мессі виграв "Золотий м'яч-2023" і переписав історію нагороди

Фото: Ліонель Мессі поповнив колекцію призів (twitter.com/ballondor)
Автор: Антон Федорців

Нападник американського "Інтера Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року за версією культового видання France Football.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

 

 

На гала-вечорі в Парижі 36-річний аргентинець вкотре здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу. Він залишається єдиним представником Аргентини, якому підкорявся приз.

Мессі в боротьбі за нагороду випередив норвежця Ерлінга Холанда. До першої п'ятірки також потрапили Мбаппе, Де Брюйне та Родрі. Доповнили топ-10 Вінісіус, Альварес, Осімхен, Сілва та Модріч.

"Золотий м'яч" увосьме дістався Мессі, що дозволило оновити рекорд. Вперше він виграв нагороду в 2009 році, а досі останній тріумф аргентинця був у 2021-му. Ще п'ять разів аргентинець фінішував у боротьбі за приз на другій сходинці, а в 2007 році був третім після Кака та Роналду.

У сезоні 2021/22 Ліонель Мессі провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач. Він допоміг ПСЖ здобути титул Ліги 1 і Суперкубок Франції-2022. Натомість у складі збірної Аргентини нападник тріумфував на ЧС-2022 (7 поєдинків, 7 голів, 3 асисти).

Влітку Мессі перебрася до "Інтера Маямі", тож став першим володарем "Золотого м'яча" без контракту з європейським клубом. Він встиг завоювати з флоридцями Кубок ліг США та Мексики. Щоправда, вивести "чапель" у плей-офф МЛС сезону-2023 аргентинцю не вдалося. Статистика Мессі за океаном – 14 матчів, 11 м'ячів, 5 результативних передач.

Упродовж церемонії призи отримали й інші зірки футболу. Нагороди дісталися:

  • Айтані Бонматі – жіночий "Золотий м'яч"
  • Джуду Беллінгему – Трофей Раймона Копи
  • Емільяно Мартінесу – приз Лева Яшина
  • Ерлінгу Холанду – приз Герда Мюллєра
  • Вінісіусу Жуніору – приз Сократеса
  • "Манчестер Сіті" – клуб року
  • "Барселоні" – жіночий клуб року

До слова, раніше пригадали вручення "Золотого м'яча-2003" без Роналду в списку претендентів.

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Золотий м'ячМесси