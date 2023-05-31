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Мессі відновить конкуренцію з Роналду: інсайдер розкрив космічні умови

Фото: Ліонель Мессі на вершині футбольного світу (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Поїхати з Європи в пошуку нових кар'єрних викликів вирішив зірка французького "Парі Сен-Жермен" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Про це заявив журналіст Руді Галетті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Семиразовий володар "Золотого м'яча" нібито переїде на Близький Схід. Аргентинець виступатиме в чемпіонаті Саудівської Аравії, де вже грає його одвічний конкурент Кріштіану Роналду.

Мессі узгодив деталі особистого контракту зі столичним "Аль-Хілялем". За умовами угоди з аравійським грандом нападник зароблятиме 500 млн євро на рік. Розмір агентських комісійних для батька зірки також визначили.

Контракт із "Аль-Хілялем" Мессі повинен підписати після завершення сезону в Лізі 1. ПСЖ гарантував черговий чемпіонський титул, але 3 червня гратиме останній тур першості проти "Клермона". На Близький Схід аргентинець переїде в статусі вільного агента.

На "Парк де Пренс" Мессі проводить усього другий сезон. Попередні 17 він віддав "Барселоні", яка постійно заявляє про наміри повернути "десятку". Утім, правила фінансового фейр-плей фактично унеможливили такий перехід.

До слова, раніше Мессі отримав топ-конкурента в боротьбі за "Золотий м'яч-2023".

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ПСЖМесси