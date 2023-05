Месси возобновит конкуренцию с Роналду: инсайдер раскрыл космические условия

Семикратный обладатель "Золотого мяча" якобы переедет на Ближний Восток. Аргентинец будет выступать в чемпионате Саудовской Аравии, где уже играет его извечный конкурент Криштиану Роналду.

Месси согласовал детали личного контракта со столичным "Аль-Хилялем". По условиям соглашения с аравийским грандом, нападающий будет зарабатывать 500 млн евро в год. Размер агентских комиссионных для отца звезды тоже определили.

Контракт с "Аль-Хилялем" Месси должен подписать по завершении сезона в Лиге 1. ПСЖ гарантировал очередной чемпионский титул, но 3 июня сыграет последний тур первенства против "Клермона". На Ближний Восток аргентинец переедет в статус свободного агента.

На "Парк де Пренс" Месси проводит всего второй сезон. Предыдущие 17 он отдал "Барселоне", которая постоянно заявляет о намерениях вернуть "десятку". Впрочем, правила финансового фейр-плей фактически сделали невозможным такой переход.

