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Месси возобновит конкуренцию с Роналду: инсайдер раскрыл космические условия

Фото: Лионель Месси на вершине футбольного мира (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Уехать из Европы в поиске новых карьерных вызовов решил звезда французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Об этом заявил журналист Руди Галетти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" якобы переедет на Ближний Восток. Аргентинец будет выступать в чемпионате Саудовской Аравии, где уже играет его извечный конкурент Криштиану Роналду.

Месси согласовал детали личного контракта со столичным "Аль-Хилялем". По условиям соглашения с аравийским грандом, нападающий будет зарабатывать 500 млн евро в год. Размер агентских комиссионных для отца звезды тоже определили.

Контракт с "Аль-Хилялем" Месси должен подписать по завершении сезона в Лиге 1. ПСЖ гарантировал очередной чемпионский титул, но 3 июня сыграет последний тур первенства против "Клермона". На Ближний Восток аргентинец переедет в статус свободного агента.

На "Парк де Пренс" Месси проводит всего второй сезон. Предыдущие 17 он отдал "Барселоне", которая постоянно заявляет о намерениях вернуть "десятку". Впрочем, правила финансового фейр-плей фактически сделали невозможным такой переход.

К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".

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ПСЖМесси