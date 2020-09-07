Месси вернулся к тренировкам с "Барселоной"

Аргентинский нападающий Лионель Месси принял участие в тренировочном процессе "Барселоны" под руководством нового главного тренера Рональда Кумана. Ранее футболист хотел покинуть команду.

Фото и видео с тренировки опубликовала в Twitter пресс-служба каталонского клуба.

О желании Месси покинуть "Барселону" стало известно после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Футболист хотел использовать опцию в контракте, позволяющую ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона, который в текущем году сдвинулся из-за коронавируса.

Однако руководство клуба настаивало на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна, поскольку она истекла в июне. Теперь контракт Месси с "Барселоной" действует еще один год. Клуб настаивал на 700 млн евро отступных, прописанных в договоре с игроком, что в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

В итоге Месси заявил, что продолжит играть за эту команду, чтобы не начинать судебных разбирательств.

Главным претендентом на аргентинского футболиста был "Манчестер Сити".

Напомним, ранее "Барселона" назначила нового тренера в рамках масштабной реорганизации команды.