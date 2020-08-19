"Барселона" представила нового тренера в рамках масштабной реорганизации команды

Фото: Рональд Куман (fcbarcelona.com)

Наставник ради этой должности покинул сборную Нидерландов

Новым главным тренером каталонской "Барселоны" назначен голландский специалист Рональд Куман. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Об этом объявила клубная пресс-служба.

Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, которую возглавил в 2018 году. С национальной командой он добрался до финала Лиги наций-2019, где проиграл Португалии (0:1).

Empieza la rueda de prensa de presentación de @RonaldKoeman como entrenador del FC Barcelona



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#KoemanCuler pic.twitter.com/Lq6jOOQ4rv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

На этом посту он сменил Кике Сетьена, который возглавлял "сине-гранатовых" с января нынешнего года и был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Баварии" со счетом 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Кроме того, клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Испании, уступив в борьбе за титул "Реалу", а также выбыл из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв "Атлетику" (0:1).

Отмечалось, что новое назначение станет частью широкомасштабной перестройки главной команды. Также своего поста лишился спортивный директор клуб Эрик Абидаль. Француз работал директором "Барселоны" с 2018 года. На его место пришел Рамон Планес, ранее исполнявший обязанности помощника спортивного директора.

Напомним, "Реал" обошел "Барселону" по количеству трофеев.