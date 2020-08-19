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"Барселона" представила нового тренера в рамках масштабной реорганизации команды

Барселона, Среда 19 августа 2020 19:51
"Барселона" представила нового тренера в рамках масштабной реорганизации команды
Фото: Рональд Куман (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Наставник ради этой должности покинул сборную Нидерландов

Новым главным тренером каталонской "Барселоны" назначен голландский специалист Рональд Куман. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Об этом объявила клубная пресс-служба.

Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, которую возглавил в 2018 году. С национальной командой он добрался до финала Лиги наций-2019, где проиграл Португалии (0:1).

На этом посту он сменил Кике Сетьена, который возглавлял "сине-гранатовых" с января нынешнего года и был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Баварии" со счетом 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Кроме того, клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Испании, уступив в борьбе за титул "Реалу", а также выбыл из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв "Атлетику" (0:1).

Отмечалось, что новое назначение станет частью широкомасштабной перестройки главной команды. Также своего поста лишился спортивный директор клуб Эрик Абидаль. Француз работал директором "Барселоны" с 2018 года. На его место пришел Рамон Планес, ранее исполнявший обязанности помощника спортивного директора.

Напомним, "Реал" обошел "Барселону" по количеству трофеев.

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