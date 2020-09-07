ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Месси вернулся к тренировкам с "Барселоной"

Барселона, Понедельник 07 сентября 2020 22:04
Месси вернулся к тренировкам с "Барселоной"
Фото: Лионель Месси (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Вера Олейник

Аргентинский нападающий Лионель Месси принял участие в тренировочном процессе "Барселоны" под руководством нового главного тренера Рональда Кумана. Ранее футболист хотел покинуть команду.

Фото и видео с тренировки опубликовала в Twitter пресс-служба каталонского клуба.

О желании Месси покинуть "Барселону" стало известно после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Футболист хотел использовать опцию в контракте, позволяющую ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона, который в текущем году сдвинулся из-за коронавируса.

Однако руководство клуба настаивало на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна, поскольку она истекла в июне. Теперь контракт Месси с "Барселоной" действует еще один год. Клуб настаивал на 700 млн евро отступных, прописанных в договоре с игроком, что в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

В итоге Месси заявил, что продолжит играть за эту команду, чтобы не начинать судебных разбирательств.

Главным претендентом на аргентинского футболиста был "Манчестер Сити".

Напомним, ранее "Барселона" назначила нового тренера в рамках масштабной реорганизации команды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт БарселонатренировкиМесси
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь