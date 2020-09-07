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Мессі повернувся до тренувань з "Барселоною"

Барселона, Понеділок 07 вересня 2020 22:04
Мессі повернувся до тренувань з "Барселоною"
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

Аргентинський нападник Ліонель Мессі взяв участь в тренувальному процесі "Барселони" під керівництвом нового головного тренера Рональда Кумана. Раніше футболіст хотів покинути команду.

Фото і відео з тренування опублікувала в Twitter пресслужба каталонського клубу.

Про бажання Мессі покинути "Барселону" стало відомо після розгромної поразки від мюнхенської "Баварії" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:8). Футболіст хотів
використати опцію в контракті, що дозволяє йому розірвати угоду в односторонньому порядку в кінці кожного сезону, який у поточному році зсунувся через коронавірус.

Однак керівництво клубу наполягало на тому, що відповідна опція в контракті вже не актуальна, оскільки вона минула в червні. Тепер контракт Мессі з "Барселоною" чинний ще один рік. Клуб наполягав на 700 млн євро відступних, прописаних у договорі з гравцем, що в більш ніж в три рази перевищує суму найдорожчого трансферу в історії футболу.

У підсумку Мессі заявив, що продовжить грати за цю команду, щоб не починати судових розглядів.

Головним претендентом на аргентинського футболіста був "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, раніше "Барселона" призначила нового тренера в рамках масштабної реорганізації команди.

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