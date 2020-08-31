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Месси не вернется в "Барселону" к началу чемпионата Испании

Автор: Вера Олейник

Ранее он отказался приезжать на тренировочный сбор

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинец больше не считает себя игроком каталонской команды.

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Об этом сообщает Marca.

Ранее он не явился на прохождение командой ПЦР-тестов. Также футболист отказался присутствовать на предсезонном тренировочно сборе.

Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то он будет оштрафован в размере 25% от заработной платы. Однако на данный момент руководство "Барселоны" не намерено санкционировать аргентинского игрока и все еще надеется изменить ситуацию. Сам же Месси считает, что его действия не заслуживают наказания, поскольку он свободен от любых обязательств.

Ожидается, что в ближайшее время отец и представитель форварда Хорхе Месси проведет встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу, где обсудит будущее своего сына.

Напомним, о желании Месси покинуть клуб стало известно на прошлой неделе.

Главным претендентом на 33-летнего аргентинца считается "Манчестер Сити".

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