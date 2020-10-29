Месси установил рекорд по голам на групповом этапе Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в выездном матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0). Аргентинец не только помог своему клубу победить, но и установил очередной рекорд.

Об этом сообщается в Twitter главного клубного турнира Европы.

Капитан "сине-гранатовых" увеличил преимущество команды, забив с пенальти в добавленное время. Этот гол стал для него 70 на групповом этапе Лиги чемпионов. Ни один игрок не забил больше на этой стадии турнира.

Всего Месси провел 145 матчей в Лиге чемпионов и забил 117 голов. Впрочем, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов остается форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который на данный момент сидит на карантине. На счету португальца 131 гол с учетом квалификации.

Напомним, Месси намеревался покинуть "Барселону" после разгромного поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2: 8) прошлого сезона. Футболист хотел использовать опцию в контракте, что позволяет ему разорвать соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона, который в текущем году сдвинулся через коронавирус.

Однако руководство клуба настаивало на том, что соответствующая опция в контракте уже не актуальна, поскольку она прошла в июне. Теперь контракт Месси с "Барселоной" действующий еще один год. Клуб настаивал на 700 млн евро отступных, прописанных в договоре с игроком, в более чем в три раза превышает сумму самого дорогого трансфера в истории футбола.

В итоге Месси заявил, что продолжит играть за эту команду, чтобы не начинать судебных разбирательств.