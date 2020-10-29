Мессі встановив рекорд за голами на груповому етапі Ліги чемпіонів

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у виїзному матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Ювентусом" (2:0). Аргентинець не тільки допоміг своєму клубу перемогти, але і встановив черговий рекорд.

Про це повідомляється в Twitter головного клубного турніру Європи.

Капітан "синьо-гранатових" збільшив перевагу команди, забивши з пенальті в компенсований час. Цей гол став для нього 70 на груповому етапі Ліги чемпіонів. Жоден гравець не забив більше на цій стадії турніру.

Всього Мессі провів 145 матчів у Лізі чемпіонів і забив 117 голів. Втім, найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів залишається форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який на цей момент сидить на карантині. На рахунку португальця 131 гол з урахуванням кваліфікації.

Нагадаємо, Мессі влітку мав намір покинути "Барселону".

Однак керівництво каталонського клубу зайняло жорстку позицію і відмовилося відпускати футболіста менш ніж за 700 млн євро, прописаних у договорі з гравцем, що в більш ніж в три рази перевищує суму найдорожчого трансферу в історії футболу.

У підсумку Мессі заявив, що продовжить грати за цю команду, щоб не починати судових розглядів.