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Месси об уходе из "Барселоны": "ПСЖ" - это возможность, но пока ни с кем нет договоренностей

Автор: Анастасия Рокитна

Футболист Лионель Месси подтвердил, что уходит из футбольного клуба "Барселона". Он сообщил, что переход в "ПСЖ" - это пока только возможный вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию футболиста.

Аргентинец вышел к трибуне, но долго не смог начать говорить и расплакался. Зрители и журналисты, присутствующие на пресс-конференции, аплодировали Месси стоя.

"Я никогда не мог представить, что когда-нибудь покину "Барселону". Это мой дом. Я сделал все возможное, чтобы остаться, но обстоятельства оказались выше этого желания. Я очень благодарен клубу и всем моим товарищам по команде. Я очень уважаю "Барселону", - сказал он.

Месси также прокомментировал возможность перехода в "ПСЖ".

"ПСЖ" - это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления "Барселоны" я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры", - сообщил он.

Напомним, президент "Барселоны" назвал клуб, куда перейдет Месси.

Отметим, Лионель Месси официально уходит из испанского футбольного клуба "Барселона".

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Месси