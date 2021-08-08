Месси об уходе из "Барселоны": "ПСЖ" - это возможность, но пока ни с кем нет договоренностей

Футболист Лионель Месси подтвердил, что уходит из футбольного клуба "Барселона". Он сообщил, что переход в "ПСЖ" - это пока только возможный вариант.

Аргентинец вышел к трибуне, но долго не смог начать говорить и расплакался. Зрители и журналисты, присутствующие на пресс-конференции, аплодировали Месси стоя.

"Я никогда не мог представить, что когда-нибудь покину "Барселону". Это мой дом. Я сделал все возможное, чтобы остаться, но обстоятельства оказались выше этого желания. Я очень благодарен клубу и всем моим товарищам по команде. Я очень уважаю "Барселону", - сказал он.

Месси также прокомментировал возможность перехода в "ПСЖ".

"ПСЖ" - это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления "Барселоны" я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры", - сообщил он.