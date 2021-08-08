ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Месси об уходе из "Барселоны": "ПСЖ" - это возможность, но пока ни с кем нет договоренностей

Новина українською →
Барселона, Воскресенье 08 августа 2021 14:31
Месси об уходе из "Барселоны": "ПСЖ" - это возможность, но пока ни с кем нет договоренностей Фото: футболист Лионель Месси (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Футболист Лионель Месси подтвердил, что уходит из футбольного клуба "Барселона". Он сообщил, что переход в "ПСЖ" - это пока только возможный вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию футболиста.

Аргентинец вышел к трибуне, но долго не смог начать говорить и расплакался. Зрители и журналисты, присутствующие на пресс-конференции, аплодировали Месси стоя.

"Я никогда не мог представить, что когда-нибудь покину "Барселону". Это мой дом. Я сделал все возможное, чтобы остаться, но обстоятельства оказались выше этого желания. Я очень благодарен клубу и всем моим товарищам по команде. Я очень уважаю "Барселону", - сказал он.

Месси также прокомментировал возможность перехода в "ПСЖ".

"ПСЖ" - это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления "Барселоны" я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры", - сообщил он.

Напомним, президент "Барселоны" назвал клуб, куда перейдет Месси.

Отметим, Лионель Месси официально уходит из испанского футбольного клуба "Барселона".

Читайте РБК-Украина в Google News
Месси
NEWS
Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще двоих ранили
Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще двоих ранили
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация