Мессі тягне Аргентину на ЧС-2026, Бразилія зазнала нової невдачі: відео

Національні команди Південної Америки зіграли четвертий тур кваліфікації перед чемпіонатом світу 2026 року. Перемоги здобули збірні Венесуели, Парагваю, Уругваю і Аргентини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Центральний матч вечора прийняв Монтевідео. Уругвайці на домашній арені розібралися зі збірною Бразилії. "Чарруа" оформили по голу в кожному з таймів. Перед перервою Нуньєс головою переправив у ворота навіс Араухо. А на 82-й хвилині форвард видряпав м'яч біля лінії поля і віддав на Де Ла Круса, який з кількох метрів пробив Едерсона.
Натомість у Лімі Ліонель Мессі оформив дубль ще в першому таймі. Спершу він у дотик пробив у дев'ятку після передачі Гонсалеса. А згодом у фірмовому стилі вдарив із лінії штрафного, отримавши пас від Фернандеса. З чотирма перемогами з чотирьох можливих Аргентина створила 5-очковий гандикап нагорі відбіркової групи.
Найбільша ж сенсація раунду відбулася у венесуельському Матуріні. Там місцева збірна розгромила Чилі. Господарям вдалося оформити гол у роздягальню, коли Сотельдо більярдним пострілом відкрив рахунок після перехоплення Мартінеса. А в другому таймі Рондон і Мачіс добили чилійців після того, як вони опинилися в меншості через вилучення Нуньєса Еспіноси.
Лідером кваліфікаційного турніру залишається збірна Аргентини (12 очок). Уругвай, Бразилія і Венесуела набрали по 7 пунктів. Топ-5 замкнула збірна Колумбії (5 очок). На Мундіаль гарантовано потраплять шість найкращих команд.
До слова, напередодні збірна України здобула нелегку перемогу над Мальтою на виїзді.
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