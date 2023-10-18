Мессі тягне Аргентину на ЧС-2026, Бразилія зазнала нової невдачі: відео

Центральний матч вечора прийняв Монтевідео. Уругвайці на домашній арені розібралися зі збірною Бразилії. "Чарруа" оформили по голу в кожному з таймів. Перед перервою Нуньєс головою переправив у ворота навіс Араухо. А на 82-й хвилині форвард видряпав м'яч біля лінії поля і віддав на Де Ла Круса, який з кількох метрів пробив Едерсона.

Натомість у Лімі Ліонель Мессі оформив дубль ще в першому таймі. Спершу він у дотик пробив у дев'ятку після передачі Гонсалеса. А згодом у фірмовому стилі вдарив із лінії штрафного, отримавши пас від Фернандеса. З чотирма перемогами з чотирьох можливих Аргентина створила 5-очковий гандикап нагорі відбіркової групи.

Найбільша ж сенсація раунду відбулася у венесуельському Матуріні. Там місцева збірна розгромила Чилі. Господарям вдалося оформити гол у роздягальню, коли Сотельдо більярдним пострілом відкрив рахунок після перехоплення Мартінеса. А в другому таймі Рондон і Мачіс добили чилійців після того, як вони опинилися в меншості через вилучення Нуньєса Еспіноси.

Лідером кваліфікаційного турніру залишається збірна Аргентини (12 очок). Уругвай, Бразилія і Венесуела набрали по 7 пунктів. Топ-5 замкнула збірна Колумбії (5 очок). На Мундіаль гарантовано потраплять шість найкращих команд.