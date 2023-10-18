Месси тянет Аргентину на ЧМ-2026, Бразилия потерпела новую неудачу: видео

Центральный матч вечера принял Монтевидео. Уругвайцы на домашней арене разобрались со сборной Бразилии. "Чарруа" оформили по голу в каждом из таймов. Перед перерывом Нуньес головой переправил в ворота навес Араухо. А на 82-й минуте форвард выцарапал мяч у лицевой линии и отдал на Де Ла Круса, который с нескольких метров пробил Эдерсона.

В Лиме Лионель Месси оформил дубль еще в первом тайме. Сначала он в касание пробил в девятку после передачи Гонсалеса. А потом в фирменном стиле ударил с линии штрафной, получив пас от Фернандеса. С четырьмя победами из четырех возможных Аргентина создала 5-очковый гандикап наверху отборочной группы.

Самая большая сенсация раунда произошла в венесуэльском Матурине. Там местная сборная разгромила Чили. Хозяевам удалось оформить гол в раздевалку, когда Сотельдо бильярдным выстрелом открыл счет после перехвата Мартинеса. А во втором тайме Рондон и Мачис добили чилийцев после того, как они оказались в меньшинстве из-за удаления Нуньеса Эспиносы.

Лидером квалификационного турнира остается сборная Аргентины (12 очков). Уругвай, Бразилия и Венесуэла набрали по 7 пунктов. Топ-5 замкнула сборная Колумбии (5 очков). На Мундиаль гарантированно попадут шесть лучших команд.