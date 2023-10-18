RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Месси тянет Аргентину на ЧМ-2026, Бразилия потерпела новую неудачу: видео

Фото: "Альбиселесте" празднуют один из двух мячей Лионеля Месси (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Национальные команды Южной Америки сыграли четвертый тур квалификации перед чемпионатом мира 2026 года. Победы одержали сборные Венесуэлы, Парагвая, Уругвая и Аргентины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Центральный матч вечера принял Монтевидео. Уругвайцы на домашней арене разобрались со сборной Бразилии. "Чарруа" оформили по голу в каждом из таймов. Перед перерывом Нуньес головой переправил в ворота навес Араухо. А на 82-й минуте форвард выцарапал мяч у лицевой линии и отдал на Де Ла Круса, который с нескольких метров пробил Эдерсона.

 

 

 

В Лиме Лионель Месси оформил дубль еще в первом тайме. Сначала он в касание пробил в девятку после передачи Гонсалеса. А потом в фирменном стиле ударил с линии штрафной, получив пас от Фернандеса. С четырьмя победами из четырех возможных Аргентина создала 5-очковый гандикап наверху отборочной группы.

 

 

 

Самая большая сенсация раунда произошла в венесуэльском Матурине. Там местная сборная разгромила Чили. Хозяевам удалось оформить гол в раздевалку, когда Сотельдо бильярдным выстрелом открыл счет после перехвата Мартинеса. А во втором тайме Рондон и Мачис добили чилийцев после того, как они оказались в меньшинстве из-за удаления Нуньеса Эспиносы.

 

 

 

Лидером квалификационного турнира остается сборная Аргентины (12 очков). Уругвай, Бразилия и Венесуэла набрали по 7 пунктов. Топ-5 замкнула сборная Колумбии (5 очков). На Мундиаль гарантированно попадут шесть лучших команд.

 

К слову, накануне сборная Украины одержала нелегкую победу над Мальтой на выезде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираМессиСборная БразилииСборная Аргентины