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Мессі та Суарес врятували для "Інтера Маямі" нічию в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Фото: Ліонель Мессі розпочав камбек "чапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

"Інтер Маямі" розписав нічию з "Нешвіллом" у першому матчі 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Північна та Центральна Америка, Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/8 фіналу, перші матчі

"Нешвілл" – "Інтер Маямі" – 2:2

Голи: Шаффелберг, 4, 47 – Мессі, 52, Суарес, 90+5

 

 

Теннессійці шокували зірковий колектив із Флориди голами на старті першої та другої половин. Двічі в обіймах партнерів опинявся Шаффелберг. Спершу він із меж штрафного фактично розстріляв кіпера, а потім розкішним пострілом із лінії майданчика зняв павутину з дев'ятки.

Довелося Мессі братися за справу. Аргентинець отримав передачу перед входом до карної зони та технічно поклав під стійку, повернувши надію "чаплям". А в доданий арбітром час "Інтер Маямі" відігрався. Це Суарес головою замкнув навіс Бускетса.

Українець Сергій Кривцов вийшов у старті флоридців. Він провів на полі всі 90 хвилин. Статистика оборонця в сезоні-2024 – чотири матчі в усіх турнірах без результативних дій та попереджень.

Матч-відповідь відбудеться у ніч проти 14 березня у Форт-Лодердейлі. Переможець цього протистояння опиниться в чвертьфінал. Наступного суперника визначать мексиканський "Монтеррей" та американський "Цинцинатті". У першому поєдинку мінімально перемогли перші.

До слова, екс-оборонець "Барселони" Алвес сів до в'язниці на 4,5 роки за зґвалтування.

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