Месси и Суарес спасли для "Интера Майами" ничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Северная и Центральная Америка, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала, первые матчи

"Нэшвилл" – "Интер Майами" – 2:2

Голы: Шаффелберг, 4, 47 – Месси, 52, Суарес, 90+5

Теннессийцы шокировали звездный коллектив из Флориды голами на старте первой и второй половин. Дважды в объятиях партнеров оказывался Шаффелберг. Сначала он из пределов штрафной фактически расстрелял кипера, а затем роскошным выстрелом с линии площадки снял паутину с девятки.

Пришлось Месси браться за дело. Аргентинец получил передачу перед входом в штрафную и технично уложил под штангу, вернув надежду "цаплям". А в добавленное арбитром время "Интер Майами" отыгрался. Это Суарес головой замкнул навес Бускетса.

Украинец Сергей Кривцов вышел в старте флоридцев. Он провел на поле все 90 минут. Статистика защитника в сезоне-2024 – четыре матча во всех турнирах без результативных действий и предупреждений.

Ответный матч состоится в ночь на 14 марта в Форт-Лодердейле. Победитель этого противостояния окажется в четвертьфинале. Следующего соперника определят мексиканский "Монтеррей" и американский "Цинцинатти". В первом поединке минимально выиграли первые.