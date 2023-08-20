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Мессі та Кривцов здобули перший трофей у США: відео

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Нешвілл, Неділя 20 серпня 2023 09:51
Мессі та Кривцов здобули перший трофей у США: відео Фото: "Чаплі" виграли прем'єрний кубок в історії (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі та центрбек національної команди України Сергій Кривцов привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок ліг, фінал

"Нешвілл" – "Інтер Маямі" – 1:1 (пенальті – 9:10)

Голи: Піко, 57 – Мессі, 23

У вирішальній зустрічі флоридці здолали "Нешвілл" у серії пенальті. Рахунок у матчі відкрив саме Мессі. Аргентинець у середині першого тайму підхопив м'яч перед півколом штрафного, втік від оборонця і лівою відправив сферу до верхнього кута.

Теннессійці відігралися на старті другої половини. Допоміг господарям стандарт із курйозом. Після подачі кутового з лівого флангу м'яч транзитом через ближню стійку опинився на дальній, звідки Піко в падінні головою зумів проштовхнути його за лінію.

Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Перші п'ятірки команд припустилися по одному промаху, тож післяматчева лотерея перейшла в стадію до першого незабитого. Мессі та Кривцов свої спроби реалізували, Вирішальними стали удари воротарів – флоридець Коллендер спершу забив, а потім парирував удар колеги Panicco.

Для заснованого п'ять років тому "Інтера Маямі" Кубок ліг-2023 – перший в історії трофей. Кривцов поповнив лави "чапель" минулої зими, а Мессі переїхав до Флориди влітку. Останній ще й став найкращим бомбардиром турніру (10 голів).

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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