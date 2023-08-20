Месси и Кривцов завоевали первый трофей в США: видео

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и центрбек национальной команды Украины Сергей Кривцов привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок лиг, финал

"Нэшвилл" – "Интер Майами" – 1:1 (пенальти – 9:10)

Голы: Пико, 57 – Месси, 23

В решающей встрече флоридцы одолели "Нэшвилл" в серии пенальти. Счет в матче открыл именно Месси. Аргентинец в середине первого тайма подхватил мяч перед полукругом штрафной, убежал от защитника и левой отправил сферу в верхний угол.

Теннессийцы отыгрались на старте второй половины. Помог хозяевам стандарт с курьезом. После подачи углового с левого фланга мяч транзитом через ближнюю штангу оказался на дальней, откуда Пико в падении головой сумел протолкнуть его за линию.

В конце концов дело дошло до серии пенальти. Первые пятерки команд допустили по одному промаху, так что послематчевая лотерея перешла в стадию к первому незабитому. Месси и Кривцов свои попытки реализовали, Решающими стали удары вратарей – флоридец Коллендер сначала забил, а затем парировал удар коллеги Раписсо.

Для основанного пять лет назад "Интера Майами" Кубок лиг-2023 – первый в истории трофей. Кривцов пополнил ряды "цапель" минувшей зимой, а Месси переехал во Флориду летом. Последний еще и стал лучшим бомбардиром турнира (10 голов).