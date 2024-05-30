Мессі та Кривцов не врятували "Інтер Маямі" від поразки в МЛС: відео

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Атланта Юнайтед" – 1:3

Голи: Мессі, 62 – Лобжанідзе, 44, 59, Тіаре, 73

Флоридці не встежили за Лобжанідзе до та після перерви. Під завісу першої половини грузинський нападник не зустрів опору та з півкола штрафного класно поклав у дев'ятку. А потім він змістився з флангу в центр і лівою поцілив під дальню стійку.

"Інтер Маямі" спробував повернути до гри Мессі. Аргентинець отримав передачу від Бускетса та з-за меж штрафного більярдним пострілом пробив Коена. Однак, останнє слово в зустрічі було за "Атлантою" – Тіаре в дотик замкнув простріл Байлі.

Кривцов вийшов у старті "чапель" і провів на полі всі 90 хвилин. Українець зіграв 11 матчів регулярки без результативних дій. У пасиві досвідченого центрбека 2 жовті картки.

"Інтер Маямі" після поразки залишився в лідерах Східної конференції МЛС. Флоридці набрали 34 очки (17 поєдинків). Тим часом Мессі змагається за лідерство в списку бомбардирів. Разом із Луїсом Суаресом вони забили 11 м'ячів і ділять 3-тє місце в перегонах голеадорів.