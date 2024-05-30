Месси и Кривцов не спасли "Интер Майами" от поражения в МЛС: видео

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" – 1:3

Голы: Месси, 62 – Лобжанидзе, 44, 59, Тиаре, 73

Флоридцы не уследили за Лобжанидзе до и после перерыва. Под занавес первой половины грузинский нападающий не встретил сопротивления и из полукруга штрафной классно уложил в девятку. А потом он сместился с фланга в центр и левой попал под дальнюю штангу.

"Интер Майами" попытался вернуть в игру Месси. Аргентинец получил передачу от Бускетса и из-за пределов штрафного бильярдным выстрелом пробил Коэна. Однако последнее слово во встрече было за "Атлантой" – Тиаре в касание замкнул прострел Байли.

Кривцов вышел в старте "цапель" и провел на поле все 90 минут. Украинец сыграл 11 матчей регулярки без результативных действий. В пассиве опытного центрбека 2 желтые карточки.

"Интер Майами" после поражения остался в лидерах Восточной конференции МЛС. Флоридцы набрали 34 очка (17 поединков). Тем временем Месси сражается за лидерство в списке бомбардиров. Вместе с Луисом Суаресом они забили 11 мячей и делят 3-е место в гонке голеадоров.