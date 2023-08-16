Мессі та Кривцов вивели "Інтер Маямі" у фінал Кубка ліг США та Мексики

Кубок ліг, 1/2 фіналу

"Філадельфія Юніон" – "Інтер Маямі" – 1:4

Голи: Бедоя, 73 – Мартінес, 3, Мессі, 20, Альба, 45+3, Руїс, 84

Флоридці зуміли забити швидкий м'яч на 3-й хвилині – Кривцов розкішною передачею з власної половини вивів на ударну позицію Мартінеса, а той поцілив у дальній кут. А на 20-й "чаплі" подвоїли перевагу. Це Мессі точним низовим ударом завершив триходівку за участі двох творців першого гола.

Розгромним рахунок "Інтер Маямі" зробив у доданий арбітром час. Тейлор вивів Альбу на оперативний простір, іспанець утік від опонентів і лівою пробив у дальній кут. Рахунок 3:0 на користь флоридців перетворив другий тайм на формальність.

Утім, філадельфійці зуміли розмочити рахунок. На 73-й хвилині Бедоя найкраще зорієнтувався у чужому штрафному та проштовхнув м'яч у сітку після кутового. Та "чаплі" відповіли ще одним голом – Єдлін віддав на хід Руїсу, а той пробив повз голкіпера.

Упевнена перемога в Пенсильванії вивела "Інтер Маямі" у прем'єрний для команди фінал Кубка ліг. Там суперником флоридців стане "Нешвілл". Вирішальний поєдинок турніру відбудеться у ніч проти неділі, 20 серпня.