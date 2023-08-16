Месси и Кривцов вывели "Интер Майами" в финал Кубка лиг США и Мексики

Кубок лиг, 1/2 финала

"Филадельфия Юнион" – "Интер Майами" – 1:4

Голы: Бедоя, 73 – Мартинес, 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 84

Флоридцы сумели забить быстрый мяч на 3-й минуте – Кривцов роскошной передачей с собственной половины вывел на ударную позицию Мартинеса, а тот попал в дальний угол. А на 20-й "цапли" удвоили преимущество. Это Месси точным низовым ударом завершил трехходовку с участием двух творцов первого гола.

Разгромным счет "Интер Майами" сделал в добавленное арбитром время. Тейлор вывел Альбу на оперативное пространство, испанец скрылся от оппонентов и левой пробил в дальний угол. Счет 3:0 в пользу флоридцев превратил второй тайм в формальность.

Впрочем, филадельфийцы сумели размочить счет. На 73-й минуте Бедоя лучше остальных сориентировался в чужой штрафной и протолкнул мяч в сетку после углового. Но "цапли" ответили еще одним голом – Едлин отдал на ход Руису, а тот пробил мимо голкипера.

Уверенная победа в Пенсильвании вывела "Интер Майами" в премьерный для команды финал Кубка лиг. Там соперником флоридцев станет "Нэшвилл". Решающий поединок турнира состоится в ночь на воскресенье, 20 августа.