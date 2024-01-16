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Мессі став найкращим гравцем 2023 року за версією ФІФА

Фото: Мессі став найкращим гравцем 2023 року за версією ФІФА (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом року за версією ФІФА. Аргентинець отримав цю нагороду вдруге поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку FIFA у соціальній мережі Twitter.

Мессі набрав у голосуванні 48 балів. Він зрівнявся із гравцем збірної Норвегії Ерлінгом Холландом.

Фото: Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем 2023 року (twitter.com/ FIFAWorldCup)

Усі вирішили голоси капітанів національних команд. Вони найчастіше ставили гравця збірної Аргентини на перше місце.

ТОП-3 найкращих гравців 2023 року виглядає так:

1. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", збірна Аргентини) – 48 балів;

2. Ерлінг Холланд ("Манчестер Сіті", збірна Норвегії) – 48 балів;

3. Кілліан Мбаппе ("ПСЖ", збірна Франції) – 35 балів

Також на церемонії оголосили володаря премії Пушкаша за найкращий гол 2023 року. Ним став Гільєрме Мадруга – гравець бразильської серії B.

 

Найкращим тренером визнаний Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), найкращий воротар - Едерсон ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії).

Нагороди Мессі

Ліонель Мессі – один із титулованих світових футболістів. Він рекордсмен із "Золотих м'ячів" та "Золотих бутсів". Він також найкращий бомбардир Ла Ліги, Ліги чемпіонів та збірної Аргентини.

Раніше ми писали, як Мессі отримував восьмий Золотий м'яч 2023 року.

Також ми писали, що Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем 2022 року за версією ФІФА.

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