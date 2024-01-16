RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

Фото: Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Лионнель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Аргентинец получил эту награду второй раз подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу FIFA в социальной сети Twitter.

Месси набрал в голосовании 48 баллов. Он сравнялся с игроком сборной Норвегии Эрлингом Холландом. 

Фото: Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года (twitter.com/ FIFAWorldCup)

Все решили голоса капитанов национальных команд. Они чаще ставили игрока сборной Аргентины на первое место.

ТОП-3 лучших игроков 2023 года выглядит так:

1. Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины) - 48 баллов;

2. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) - 48 баллов;

3. Киллиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) - 35 баллов 

Также на церемонии объявили обладателя премии Пушкаша за лучший гол 2023 года. Им стал Гильерме Мадруга - игрок бразильской серии B.

 

Лучшим тренером признан Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), лучший вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии).

Награды Месси

Лионель Месси - один из титулованных мировых футболистов. Он рекордсмен по "Золотым мячам" и "Золотым бутсам". Он также лучший бомбардир Ла Лиги, Лиги чемпионов и сборной Аргентины.

Ранее мы писали, как Месси получал восьмой Золотой мяч 2023 года.

Также мы писали, что Лионеля Месси признали лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФАМесси