Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

Месси набрал в голосовании 48 баллов. Он сравнялся с игроком сборной Норвегии Эрлингом Холландом.

Фото: Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года (twitter.com/ FIFAWorldCup)

Все решили голоса капитанов национальных команд. Они чаще ставили игрока сборной Аргентины на первое место.

ТОП-3 лучших игроков 2023 года выглядит так:

1. Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины) - 48 баллов;

2. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) - 48 баллов;

3. Киллиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) - 35 баллов

Также на церемонии объявили обладателя премии Пушкаша за лучший гол 2023 года. Им стал Гильерме Мадруга - игрок бразильской серии B.

Лучшим тренером признан Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), лучший вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии).

Награды Месси

Лионель Месси - один из титулованных мировых футболистов. Он рекордсмен по "Золотым мячам" и "Золотым бутсам". Он также лучший бомбардир Ла Лиги, Лиги чемпионов и сборной Аргентины.

Ранее мы писали, как Месси получал восьмой Золотой мяч 2023 года.

Также мы писали, что Лионеля Месси признали лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.