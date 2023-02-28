ФІФА обрала найкращого гравця за підсумками 2022 року
Фото: Ліонель Мессі (Getty Images)
Міжнародна федерації футбольних асоціацій обрала чинного чемпіона світу Ліонеля Мессі найкращим гравцем 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію The Best FIFA Football Awards, яка відбулася у Парижі 27 лютого.
Агрентинський нападник обійшов у голосуванні французів Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе.
Варто зазначити, що у 2022 році Мессі разом зі збірною Агрентини здобув перемогу на Мундіалі в Катарі.
Окрім цього, Лео виграв Лігу 1 у складі ПСЖ, а також забив 25 голів і зробив 29 асистів.
Яким був 2022 рік у спорті - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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