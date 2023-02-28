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ФІФА обрала найкращого гравця за підсумками 2022 року

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Вівторок 28 лютого 2023 01:49
ФІФА обрала найкращого гравця за підсумками 2022 року Фото: Ліонель Мессі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міжнародна федерації футбольних асоціацій обрала чинного чемпіона світу Ліонеля Мессі найкращим гравцем 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію The Best FIFA Football Awards, яка відбулася у Парижі 27 лютого.

Агрентинський нападник обійшов у голосуванні французів Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе.

Варто зазначити, що у 2022 році Мессі разом зі збірною Агрентини здобув перемогу на Мундіалі в Катарі.

Окрім цього, Лео виграв Лігу 1 у складі ПСЖ, а також забив 25 голів і зробив 29 асистів.

Яким був 2022 рік у спорті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ФІФА Месси
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