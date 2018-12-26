Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

На 64 больше, чем ближайший преследователь

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси совершил больше всего обводок в чемпионате Испании в 2018 году. Об этом сообщает статистический агрегатор Opta в Twitter.

На счету аргентинца 155 обыгрышей. Он опередил ближайшего преследователя - полузащитника "Леванте" Хосе Луиса Моралеса (91) - на 64 обводки. В число лидеров также вошли Эвер Банега (87), Усман Дембеле (73), Анхель Корреа (69), Гонсалу Гедеш (69).

155 - Lionel Messi has completed 155 dribbles in #LaLiga 2018, the most in this competition (64 more than any other player). Magic pic.twitter.com/lHIIEGuUDy — OptaJose (@OptaJose) December 26, 2018

Месси также является лучшим бомбардиром клуба, забив 573 гола за каталонцев.

Напомним, Месси стал лучшим футболистом 5 тура группового этапа Лиги чемпионов