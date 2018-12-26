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Месси совершил больше всего обводок в чемпионате Испании

Новости » Спорт    26.12.2018 - 17:45
Месси совершил больше всего обводок в чемпионате Испании
Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

На 64 больше, чем ближайший преследователь

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси совершил больше всего обводок в чемпионате Испании в 2018 году. Об этом сообщает статистический агрегатор Opta в Twitter.

На счету аргентинца 155 обыгрышей. Он опередил ближайшего преследователя - полузащитника "Леванте" Хосе Луиса Моралеса (91) - на 64 обводки. В число лидеров также вошли Эвер Банега (87), Усман Дембеле (73), Анхель Корреа (69), Гонсалу Гедеш (69).

Месси также является лучшим бомбардиром клуба, забив 573 гола за каталонцев.

Напомним, Месси стал лучшим футболистом 5 тура группового этапа Лиги чемпионов

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