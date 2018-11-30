Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Фото: Лионель Месси (fcbarcelona.com)

Аргентинец отметился голом в матче с ПСВ

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Месси получил победу в голосовании на официальном сайте турнира, где его конкурентами были голландский полузащитник немецкой "Баварии" Арьен Роббен, форвард французского "Лиона" Максвелл Корне, а также бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Мертенс.

Most UEFA Champions League goals for a single club and...



...#UCL Player of the Week! Bravo Leo Messi! pic.twitter.com/sOHRyGp7dQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 30, 2018

Месси отметился забитым мячом и голевой передачей в группе В против голландского ПСВ, который прошел в Эйндховене и завершился со счетом 2:1 в пользу "Барсы".

Лучшим игроком четвертой недели Лиги чемпионов был признан нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн.