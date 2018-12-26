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Мессі зробив найбільше обведення в чемпіонаті Іспанії

Новини » Спорт    26.12.2018 - 17:45
Мессі зробив найбільше обведення в чемпіонаті Іспанії
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

На 64 більше, ніж найближчий переслідувач

Нападник "Барселони" Ліонель Месси здійснив найбільше обведення в чемпіонаті Іспанії в 2018 році. Про це повідомляє статистичний агрегатор Opta в Twitter.

На рахунку аргентинця 155 обіграшів. Він випередив найближчого переслідувача - півзахисника "Леванте" Хосе Луїса Моралеса (91) - на 64 обведення. У число лідерів також увійшли Евер Банега (87), Усман Дембеле (73), Анхель Корреа (69), Гонсалу Гедеш (69).

Мессі також є кращим бомбардиром клубу, забивши 573 голи за каталонців.

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