Мессі зробив найбільше обведення в чемпіонаті Іспанії

Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

На 64 більше, ніж найближчий переслідувач

Нападник "Барселони" Ліонель Месси здійснив найбільше обведення в чемпіонаті Іспанії в 2018 році. Про це повідомляє статистичний агрегатор Opta в Twitter.

На рахунку аргентинця 155 обіграшів. Він випередив найближчого переслідувача - півзахисника "Леванте" Хосе Луїса Моралеса (91) - на 64 обведення. У число лідерів також увійшли Евер Банега (87), Усман Дембеле (73), Анхель Корреа (69), Гонсалу Гедеш (69).

155 - Lionel Messi has completed 155 dribbles in #LaLiga 2018, the most in this competition (64 more than any other player). Magic pic.twitter.com/lHIIEGuUDy — OptaJose (@OptaJose) December 26, 2018

Мессі також є кращим бомбардиром клубу, забивши 573 голи за каталонців.