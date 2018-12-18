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Месси в рекордный пятый раз получил "Золотую бутсу"

Новости » Спорт    18.12.2018 - 19:41
Месси в рекордный пятый раз получил "Золотую бутсу"
Фото: Лионель Месси (twitter.com/FCBarcelona)

В минувшем сезоне аргентинец забил 34 гола в 36 матчах Примеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил "Золотую бутсу" по итогам сезона 2017/18. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, церемония награждения состоялась 18 декабря в Барселоне.

В прошлом сезоне аргентинец забил 34 мяча в 36 играх чемпионата Испании, опередив нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на два гола. Третье место занял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший 30 мячей.

Для Месси это рекордная пятая награда. Четырежды "Золотую бутсу" выигрывал Криштиану Роналду, остальные обладатели не побеждали больше двух раз.

Ранее Месси побеждал в сезонах 2009/10 с 34 голами, 2011/12 (50), 2012/13 (46) и 2016/17 (37).

В нынешнем сезоне 31-летний игрок стал автором 14 голов в 14 матчах чемпионата Испании.

"Золотая бутса" вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

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