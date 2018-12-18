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Мессі в рекордний п'ятий раз отримав "Золоту бутсу"

Новини » Спорт    18.12.2018 - 19:41
Мессі в рекордний п'ятий раз отримав "Золоту бутсу"
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/FCBarcelona)

У минулому сезоні аргентинець забив 34 голи в 36 матчах Прімери

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі отримав "Золоту бутсу" за підсумками сезону 2017/18. Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, церемонія нагородження відбулася 18 грудня в Барселоні.

Минулого сезону аргентинець забив 34 м'ячі в 36 іграх чемпіонату Іспанії, випередивши нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха на два голи. Третє місце зайняв форвард "Тоттенхема" Харрі Кейн, який забив 30 м'ячів.

Для Мессі це рекордна п'ята нагорода. Чотири рази "Золоту бутсу" вигравав Кріштіану Роналду, решта володарів не перемагали більше двох разів.

Раніше Мессі перемагав в сезонах 2009/10 з 34 голами, 2011/12 (50), 2012/13 (46) і 2016/17 (37).

У нинішньому сезоні 31-річний гравець став автором 14 голів в 14 матчах чемпіонату Іспанії.

"Золота бутса" вручається кращому бомбардирові європейських чемпіонатів.

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