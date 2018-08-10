Месси стал новым капитаном "Барселоны"
Аргентинец возьмет на себя роль ушедшего из команды Адреаса Иньесты
Барселона определилась с капитанами на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Первым капитаном каталонцев станет Лионель Месси, который в прошлом сезоне заменял в этом качестве Андреаса Иньесту, покинувшего клуб в конце прошлого сезона. Аргентинец был вице-капитаном команды с 2015 года.
Вторым капитаном назначен Серхио Бускетс, третьим - Жерар Пике, а четвертым - Серхи Роберто.
Лионель Месси выступает в составе "Барселоны" с 2003 года и с тех пор за первую команду каталонцев сыграл 637 матчей и забил 552 гола.