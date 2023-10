Месси против Роналду. Саудовская Аравия придумала план возобновления соперничества

Аргентинец получит вариант переезда на Ближний Восток на временной основе. Аравийцы заинтересованы в аренде нападающего на 4 месяца.

У Месси будет пауза в активных выступлениях из-за невыхода "Интера Майами" в плей-офф МЛС. Он рискует остаться без игровой практики на период от 21 октября (последний матч "цапель" в регулярном чемпионате) до конца февраля (старт нового сезона). Суверенный фонд Саудовской Аравии попытается арендовать аргентинца на это время.

Государственное учреждение в этом году подорвало трансферный рынок рядом громких подписаний. Фонд выкупил 75% акций четырех клубов – "Аль-Иттихада", "Аль-Насра", "Аль-Хиляля" и "Аль-Ахли". Ряды этих команд пополнили Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар и другие звезды.

Месси львиную долю игровой карьеры провел в составе испанской "Барселоны". Главным символом этой эпохи стало его противостояние с Роналду, тогда защищавшим цвета мадридского "Реала". Сильнейшие футболисты начала XXI века завоевали 12 "Золотых мячей" на двоих.

