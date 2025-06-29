Мессі проти ПСЖ та бразильське випробування "Баварії": розклад трансляцій клубного ЧС сьогодні

Які матчі відбудуться в неділю

"Інтер Маямі" та ПСЖ відкриють ігровий день о 19:00 за київським часом. Вони вийдуть на поле "Бенк оф Америка Стедіум" у місті Шарлотт.

Французький гранд для Мессі – це, звичайно, не "Барселона", але два сезони легендарного аргентинця в Парижі (2021-2023) теж дають привід говорити про особливість поєдинку.

Обидві команди, хоч і пройшли груповий раунд, але мали там певні проблеми. Хоча для американського клубу той факт, що за бортом турніру він залишив португальський "Порту" – однозначно досягнення. А перемога в очному протистоянні з європейцями (2:1) з диво-голом Мессі – запам'яталась усім.

ПСЖ у групі доволі несподівано поступився "Ботафого" (0:1), але все ж таки виграв міні-турнір у квартеті. Це дозволило уникнути на стадії плей-офф перетинання з іншим представником Бразилії – "Палмейрасом". "Інтер Маямі" з розсипом зірок-пенсіонерів – все ж виглядає не таким грізним суперником.

У другому матчі дня, о 23:00 – зійдуться мюнхенська "Баварія" та бразильський "Фламенго". Вони зіграють на "Маямі-Гарденс" в однойменному місті.

"Баварія", програвши "Бенфіці" в останньому турі групового раунду, уникнула зустрічі з "Челсі", отримала натомість у суперники бразильський гранд. Навмисно німці обирали собі опонента, чи сталося це випадково – достеменно невідомо.

З "Челсі" команді Венсана Компані біло б важко. З "Фламенго", втім, легко теж не буде. У будь-якому випадку, на вболівальників чекає цікаве протистояння.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Неділя, 29 червня

19:00, ПСЖ – "Інтер Маямі"

23:00, "Фламенго" – "Баварія"

Де дивитися матчі

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)

онлайн на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.