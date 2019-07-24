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Месси пропустит первый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022

Новости » Спорт    24.07.2019 - 10:10
Месси пропустит первый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022
Фото: Месси (facebook.com/AFASeleccionArgentina)

Но пока не за обвинения в коррупции

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на один матч и оштрафовать его на 1,5 тысячи долларов за удаление в игре за третье место на Кубке Америки-2019. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

При этом пока еще не вынесен вердикт за слова о коррупции, сказанные после полуфинала и матча за третье место. Решение ожидается примерно в течение двух недель, информирует La Nacion.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина проиграла Бразилию, и Месси обвинил арбитров в предвзятости. После выигранного матча за третье место он бойкотировал церемонию награждения и намекнул на наличие коррупции в КОМНЕБОЛ.

За слова о коррупции в организации Лионелю по-прежнему грозит дисквалификация сроком до двух лет.

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