Месси пропустит первый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022

Фото: Месси (facebook.com/AFASeleccionArgentina)

Но пока не за обвинения в коррупции

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на один матч и оштрафовать его на 1,5 тысячи долларов за удаление в игре за третье место на Кубке Америки-2019. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

При этом пока еще не вынесен вердикт за слова о коррупции, сказанные после полуфинала и матча за третье место. Решение ожидается примерно в течение двух недель, информирует La Nacion.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина проиграла Бразилию, и Месси обвинил арбитров в предвзятости. После выигранного матча за третье место он бойкотировал церемонию награждения и намекнул на наличие коррупции в КОМНЕБОЛ.

За слова о коррупции в организации Лионелю по-прежнему грозит дисквалификация сроком до двух лет.