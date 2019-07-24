Мессі пропустить перший матч збірної Аргентини в відборі до ЧС-2022

Фото: Мессі (facebook.com/AFASeleccionArgentina)

Але поки не за звинувачення в корупції

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) прийняла рішення дискваліфікувати нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі на один матч і оштрафувати його на 1,5 тисячі доларів за видалення у грі за третє місце на Кубку Америки-2019. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Таким чином, форвард не допоможе своїй збірній у стартовому матчі відбору до ЧС-2022.

При цьому поки що не винесено вердикт за слова про корупцію, висловлені після півфіналу і матчу за третє місце. Рішення очікується приблизно протягом двох тижнів, інформує La Nacion.

Капітан збірної Аргентини піддав критиці організаторів і суддівство на турнірі, а після виграного матчу за третє місце відмовився виходити на церемонію нагородження. Він заявив, що весь турнір був підлаштований для перемоги його господині - Бразилії.

За слова про корупцію в організації Ліонелю, як і раніше, загрожує дискваліфікація терміном до двох років.