Ассоциация футбола Аргентины подаст апелляцию на удаление Месси

Фото: Месси в матче сборной Аргентины за 3 место на Кубке Америки-2019 (twitter.com/CopaAmerica)

Капитану национальной команды грозит двухлетнее отстранение

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление капитана национальной сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Чили (2:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинский нападающий получил красную карточку на 31 минуте встречи за стычку с защитником Гари Меделем.

По информации издания, в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) будет отправлено письмо от самого Месси по поводу его слов о коррупции в организации. Пока неизвестно, будут ли в нем извинения в адрес организации.

После игры аргентинец отказался выйти на церемонию награждения, после чего раскритиковал судейство на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Напомним, Месси грозит отстранение от выступлений за национальную команду на два года.