ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ассоциация футбола Аргентины подаст апелляцию на удаление Месси

Новости » Спорт    17.07.2019 - 15:47
Ассоциация футбола Аргентины подаст апелляцию на удаление Месси
Фото: Месси в матче сборной Аргентины за 3 место на Кубке Америки-2019 (twitter.com/CopaAmerica)

Капитану национальной команды грозит двухлетнее отстранение

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление капитана национальной сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Чили (2:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинский нападающий получил красную карточку на 31 минуте встречи за стычку с защитником Гари Меделем.

По информации издания, в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) будет отправлено письмо от самого Месси по поводу его слов о коррупции в организации. Пока неизвестно, будут ли в нем извинения в адрес организации.

После игры аргентинец отказался выйти на церемонию награждения, после чего раскритиковал судейство на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. 

Напомним, Месси грозит отстранение от выступлений за национальную команду на два года.

Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 Месси могут отстранить от выступлений за сборную Аргентины
Новости Украины Мессиаппеляциядисквалификациясборная Аргентины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь