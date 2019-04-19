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Месси признан лучшим игроком ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт    19.04.2019 - 14:41
Месси признан лучшим игроком ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: Лионель Месси (twitter.com/FCBarcelona)

Аргентинский игрок оформил дубль в матче с "Манчестер Юнайтед"

УЕФА объявил имя футболиста, который был признан лучшим футболистом недели по результатам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщается в Twitter турнира, им стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который оформил дубль в матче с "Манчестер Юнайтед".

В числе претендентов на эту награду также были: защитник "Аякса" Матейс де Лигт, форвард "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин и нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

На этой неделе в Лиге Де Лигт забил победный гол в игре с "Ювентусом" на счету Сон Хын Мина дубль в ворота "Манчестер Сити", а в активе Фирмино точный удар во встрече с "Порту".

Напомним, нападающий "Ливерпуля" Фирмино был признан лучшим игроком прошлой неделе в Лиге чемпионов.

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